Il difensore del Milan - Davide Calabria - ha approfittato di una diretta Instagram per fare il suo bilancio personale della stagione appena trascorsa e per parlare dell'emergenza legata al coronavirus.

«Per fortuna sto bene e anche la mia famiglia, visto che nessuno ha contratto il Covid-19. Siamo costretti a rispettare la quarantena, è un periodo difficile e triste, anche perché ho degli amici stretti che hanno perso i loro cari. Mi auguro che l'umanità riesca a uscirne il prima possibile(...). La stagione appena trascorsa? Sono ancora giovane, ma ho già una certa esperienza. Quest'anno non è però stato positivo per me, non sono soddisfatto di quello che ho fatto, sono un po' deluso da me stesso(...). Al contrario dell'ultimo campionato, devo trovare continuità e stabilità».