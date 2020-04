Ronaldo nel mirino della critica in Portogallo

MADEIRA - Anche se ti chiami Cristiano Ronaldo le regole devono restare tali. Ancor di più in un periodo nel quale ogni movimento sbagliato può costare carissimo.

Nelle ultime ore in Portogallo è divampata la polemica: le foto che ritraevano il campione della Juve ad allenarsi a Madeira - presso lo stadio dell’isola chiamato Choupana - non sono per nulla piaciute ai suoi connazionali. Che inevitabilmente lo stanno bacchettando...

«Ronaldo non ha alcun permesso speciale per allenarsi - le parole di Pedro Ramos, assessore alla Sanità della regione di Madeira - Può allenarsi ma deve rispettare le regole come tutti i cittadini: non c'è alcun privilegio per lui».

Keystone