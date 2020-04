Del Bosque parla di Neymar: «È tra i top 5 al mondo, ma non è un buon esempio»

C'è chi lo ama e chi proprio non lo sopporta. Talento puro capace anche di incantare con le sue giocate, Neymar ha sempre fatto parlare di sé anche per alcuni comportamenti non esemplari... sia in campo che fuori.

«È un ragazzo difficile, per me non è un buon esempio - ha detto Vicente Del Bosque, ex ct della Spagna e mister del Real Madrid, su "Mundo Deportivo" - Per la cronaca, lo considero un giocatore eccezionale, tra i top 5 al mondo. Detto questo sul campo cerca di imbrogliare... finge molto. E poi, come ha lasciato Barcellona...».

In tanti, però, al Barça ora lo rivorrebbero. In particolare molti ex compagni. «Sono i club che devono decidere chi far firmare e chi no. Non si dovrebbe prestare attenzione a ciò che dicono i giocatori. Per questo ci sono direttori sportivi e responsabili tecnici. Inoltre ê molto difficile che un calciatore parli male di un collega che è stato suo compagno. Non ricordo quasi nessuno che l'abbia fatto».