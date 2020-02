Il coronavirus ferma il calcio: rinviati tutti i match del weekend

La SFL, per far fronte alla diffusione del coronavirus, ha deciso di rinviare tutte le partite in programma

La Swiss Football League, dopo la decisione del Consiglio federale di vietare le manifestazioni con più di 1'000 persone per far fronte al diffondersi del coronavirus, ha deciso di rinviare a data da stabilire tutte le sfide in programma nel fine settimana.