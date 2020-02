Offeso e arrabbiato abbandona il campo: «Andate a farvi f******»

GUIMARAES (Portogallo) - In occasione del match di Primeira Liga - fra Vitoria Guimaraes e Porto - l'attaccante franco-maliano degli ospiti Moussa Marega è stato il bersaglio di cori razzisti da parte dei tifosi locali. Il giocatore, a segno al 60', è esploso dieci minuti più tardi in seguito alle discriminazioni subìte.

Come si può vedere dal video in allegato pubblicato su Twitter, mentre il giocatore si sta dirigendo verso il tunnel che porta agli spogliatoi, ha indirizzato il dito medio verso i tifosi locali. I suoi compagni di squadra, così come lo staff del Porto, hanno provato a fagli cambiare idea, senza però riuscirci.

«Vorrei soltanto dire a questi idioti che vengono allo stadio per lanciare cori razzisti... andate a farvi f******. E ringrazio ugualmente gli arbitri di non avermi protetto e di avermi dato un cartellino giallo per aver difeso il colore della mia pelle», ha scritto dopo la partita Marega sul suo conto Instagram. «Spero di non rivedervi mai più su un campo da calcio. Siete un'onta».

Marega abandona o relvado no D. Afonso Henriques contra a vontade de colegas e equipa técnica#LigaNOS #VSCFCP

🎥⏱ https://t.co/q8tCRvjMxS pic.twitter.com/vRd7LfTtme — VSPORTS (@vsports_pt) February 16, 2020

keystone-sda.ch / STR (MANUEL FERNANDO ARAUJO)