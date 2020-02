«Tutti vogliono vedere questo Lugano»

LUGANO - Fulvio Sulmoni non è contento soltanto della vittoria dei suoi. Tutta la prestazione ha soddisfatto il centrale difensivo bianconero...

«Questo è il Lugano che tutti vogliamo vedere, noi e i tifosi. Una vittoria ottenuta da una squadra vera, dove ognuno ha giocato e lottato anche per i compagni. Abbiamo messo in campo anima e cuore, qualche errore c'è stato, ma se il compagno è pronto ad aiutarti l'errore cade nel nulla. Non è stata una settimana facile: dopo i risultati di ieri la pressione è poi aumentata. Abbiamo reagito in un momento difficile. Sono felicissimo per tutti i miei compagni».

A Thun una prestazione così così, oggi invece una vittoria sui campioni svizzeri in carica. Come te lo spieghi? «Ce lo chiediamo anche noi. Sono gli episodi che tante volte condiziono le partite. A Thun le reti subite su palle ferme hanno condizionato la partita. Oggi invece il Mister ha trovato la giusta miscela. Abbiamo una rosa competitiva, quindi chi è entrato in campo è stato un valido sostituto. La vittoria ne è la prova».

Ti-press (Alessandro Crinari)