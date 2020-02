Juve non bellissima ma vincente

TORINO (Italia) - Ci ha messo un po' a carburare ma alla fine la Juve ha ottenuto tre punti fondamentali contro il Brescia imponendosi per 2-0.

I bianconeri hanno dovuto attendere il 38' prima di passare in vantaggio, grazie a una punizione "telecomandata" partita dal piede di Dybala. Nel fallo che ha portato l'argentino al tiro Aye si era visto sventolare il secondo cartellino giallo, lasciando i suoi in 10. La rete della sicurezza per la Vecchia Signora è giunta al 75' con Cuadrado.

In attesa di Lazio-Inter in programma alle 20.45, la squadra di Sarri è momentaneamente prima con tre lunghezze di margine sui nerazzurri di Conte.

Nelle altre gare è tornata a sorridere la Fiorentina, la quale ha giganteggiato a Genova vincendo per 5-1 sulla Sampdoria (autogol di Thorsby e doppiette per Chiesa e Vlahovic, di Gabbiadini il sigillo per i doriani), mentre il Parma è andato a vincere 1-0 a Reggio Emilia sul Sassuolo (Gervinho).

Nel match delle 12.30 Udinese e Verona si erano lasciati sullo 0-0.

keystone-sda.ch (ALESSANDRO DI MARCO)