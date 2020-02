Il Bologna espugna Roma: giallorossi in crisi

ROMA (Italia) - Dopo il 4-2 incassato una settimana fa in trasferta contro il Sassuolo, la Roma è stata battuta anche in casa dal Bologna 3-2, in occasione del 23esimo turno di Serie A.

Per la cronaca gli ospiti sono passati in vantaggio al 16' con Orsolini, ma al 22' un'autorete di Denswil ha ristabilito la parità. Nemmeno 4' più tardi e la truppa di Mihajlovic ha siglato il momentaneo 2-1 con Barrow (26'), dopodiché nei primi 45' il punteggio non è più cambiato.

A inizio ripresa Barrow ha poi sancito la sua doppietta personale portando i suoi sul 3-1 (54'), mentre Mkhitaryan ha riacceso le speranze giallorosse al 72' (3-2). Realizzato il secondo gol Dzeko e compagni le hanno provate tutte, ma l'espulsione di Cristante all'80' ha di fatto tagliato le gambe alla truppa di Fonseca, che non è più stata in grado di mettere il pallone alle spalle di Skorupski.

In classifica la Roma è quarta a pari merito con l'Atalanta (39 punti), con i bergamaschi che devono però ancora scendere in campo. Dal canto suo il Bologna insegue in sesta posizione (33).

keystone-sda.ch / STF (Gregorio Borgia)