Thun battagliero, il Lugano rischia grosso

THUN - Il solo punto conquistato da quando la palla ha ripreso a rotolare e una situazione che al momento non preoccupa ma neppure può essere considerata definitiva, stanno rendendo poco sereno l'avvicinamento del Lugano alla trasferta di Thun. Caduti - per colpe loro più che per meriti rivali – a San Gallo e incapaci di andare oltre il pari interno contro lo Xamax, nella tana dei bernesi i bianconeri andranno in cerca di quei punti necessari per tenersi a distanza di sicurezza dalla coda della graduatoria.

Come fare? Ritrovando prima di tutto quella solidità che ha contraddistinto le prestazioni di fine 2019. E affrontando la complicata sfida con coraggio e attenzione. Perché i biancorossi hanno problemi e difetti, sono incostanti e a volte distratti, ma hanno pure qualità. E sanno far male. Su una difesa a quattro non sempre impermeabile mister Schneider ha costruito le fin qui rare fortune dei suoi. Di un gruppo che ha vinto solo tre volte ma che anche dimostrato, nei primi 180' dell'anno nuovo, di aver finalmente capito di doversi sporcare le mani per raggiungere la salvezza. Alla Stockhorn Arena, il Thun si aggrapperà ai centimetri di Simone Rapp, al quale sarà chiesto di sgomitare nell'area ticinese per aprire spazi per gli inserimenti dei centrocampisti. Davanti a Baumann il Lugano sarà quindi messo sotto pressione, ma avrà anche la possibilità di fare la differenza. Se Maric e soci sapranno isolare il 27enne attaccante di Cugnasco e completare con velocità e precisione la fase di transizione, allora potranno presentarsi in superiorità numerica nella metà campo avversaria. E metterla a ferro e fuoco.

Importante, per coltivare le loro ambizioni, è che i bianconeri riescano a recuperare l'acciaccato Jonathan Sabbatini. Preziosa - e al momento non in dubbio - sarà inoltre la presenza di Mattia Bottani, che potrebbe avere spazi e occasioni contro una squadra che ha incassato 43 reti in 20 partite.

Ti-press (Samuel Golay)