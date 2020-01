Presente e futuro: il Lugano ingaggia Christopher Lungoyi

LUGANO - Nuovo attaccante per il Lugano. Il club bianconero ha infatti annunciato di aver ingaggiato il 19enne Christopher Lungoyi, cresciuto nel settore giovanile del Servette. Il nuovo tassello bianconero ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno del 2023.

Ecco il comunicato del Lugano:

"L’FC Lugano comunica di aver sottoscritto un contratto valido sino al 30 giugno 2023 con il giovane attaccante rossocrociato Christopher Lungoyi, nato a Kinshasa (Repubblica Democratica del Congo) il 4 luglio 2000.

Il diciannovenne ha svolto la sua formazione sportiva nelle fila del Servette per poi tentare l’avventura all’estero nell’autunno del 2018 quando ha raggiunto le giovanili del FC Porto. Lungoyi nel corso della sua giovane carriera ha anche collezionato una dozzina di convocazioni nelle nazionali giovanili rossocrociate, mettendo a segno una rete con la U17 ed una con la U18.

Con questo primo tesseramento del mercato invernale, l’FC Lugano coglie dunque l’occasione di aggiungere alla squadra un giovane di prospettiva che, proprio per la sua età e la nazionalità, non occupa nessuna delle uniche due caselle ancora libere nella lista dei contingenti per la stagione in corso".

Keystone