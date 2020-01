Dragowski ferma Behrami & Co

FIRENZE (Italia) - Né vinti né vincitori al Franchi, dove Fiorentina e Genoa non sono andate oltre lo 0-0 nel match del 21esimo turno di Serie A. Un punto che muove la classifica d'entrambe, col Grifone che non è più ultimo in solitaria ma aggancia a quota 15 il Brescia e la Spal. Il Lecce, 17esimo, si trova a 16.

Per il Genoa di Behrami (in campo titolare) parecchi rimpianti, soprattutto per un rigore fallito da Crescito al 15'. Dragowski, portiere Viola, ha respinto il penalty e si è reso protagonista di almeno altri 3 interventi super, come in occasione di un colpo di testa di Biraschi e di una ghiotta chance capitata a Pinamonti (solo davanti a lui). Per la Fiorentina di Iachini da segnalare una traversa di Milenkovic.

Nel match delle 15 da sottolineare il successo in rimonta del Bologna, vittorioso 3-1 sul campo della Spal. Colpiti da Petagna al 23', gli uomini di Mihajlovic hanno ribaltato la contesa grazie all'autogol di Vicari (24') e alle segnature di Barrow (59') e Poli (63'). In classifica il Bologna è salito a quota 27, sinonimo di decimo posto.

keystone-sda.ch (Jennifer Lorenzini)