Dzemaili assaggia la Cina e si riempie le tasche di quattrini

BOLOGNA (Italia) – Blerim Dzemaili potrebbe aver definitivamente chiuso con l'Italia e la Serie A. Attualmente tesserato per il Bologna, il centrocampista svizzero ha infatti già raggiunto un accordo di massima con il club cinese dello Shenzen, al quale dovrebbe unirsi nei prossimi giorni. Due i motivi che avrebbero convinto il 33enne a tentare l'avventura in Oriente: la presenza in panchina di Roberto Donadoni, mister che lo conosce bene per averlo allenato proprio in rossoblù, e un contratto faraonico.

Al rossocrociato è infatti stato proposto un accordo pluriennale da 2,5-3 milioni di euro all'anno, cifra totalmente fuori mercato per gli standard europei.