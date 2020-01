Il Chiasso non si ferma più: preso il talentuoso Aliu

CHIASSO - Nella giornata odierna - martedì 21 gennaio - il Chiasso ha sferrato il quarto colpo di questo mercato invernale. Dopo gli arrivi dei difensori Aquaro e Piccinni, così come dell'attaccante Rossini, ecco il centrocampista Izer Aliu.

Di seguito il comunicato della società:

"FC Chiasso 2005 SA comunica di aver perfezionato l’acquisto, in prestito da FC Zurigo, del talentuoso centrocampista Izer Aliu, 20 anni. Giocherà in maglia rossoblù, con la divisa numero 27, fino alla fine di questa stagione, in virtù del contratto sottoscritto con scadenza 30 giugno 2020. Izer Aliu, zurighese di Adliswil, di famiglia di origini macedoni, è un centrocampista centrale di grande talento. Cresciuto nelle giovanili dello Zurigo, con cui ha già debuttato quest’anno in Super League, ha compiuto tutta la trafila delle squadre Nazionali giovanili, fino a diventare un punto fermo della rappresentativa rossocrociata Under 20. Aliu sarà a disposizione di mister Alessandro Lupi già per la ripresa dopo la sosta invernale, in programma domenica 26 gennaio con la partita casalinga al Riva IV contro il Grasshopper. Per il ventenne sarà subito clima da derby zurighese".

Keystone, archivio