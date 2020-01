Fantastica parata di Cook: peccato però che sia un... difensore!

NORWICH (GB) - In occasione dell'ultimo incontro di Premier League - fra Norwich e Bournemouth - il difensore ospite Steve Cook si è improvvisato per un attimo portiere, rendendosi di conseguenza protagonista di una fantastica parata.

Come si può vedere dal video in allegato pubblicato su Twitter, il giocatore ha preso il posto di Aaron Ramsdale, uscito dall'area per un intervento precedente, lasciando la porta sguarnita. A quel punto Andrej Duda non ci ha pensato due volte e ha scagliato la palla in rete, provocando appunto l'intervento plastico di Cook, il quale - suo malgrado - ha regalato il rigore decisivo ai fini del risultato (1-0), rimediando anche un inevitabile cartellino rosso.