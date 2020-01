È fatta: l'ormai ex bianconero Dalmonte al Trapani

TRAPANI (Italia) - Nella giornata odierna il Lugano ha confermato una notizia che era nell'aria da tempo: Nicola Dalmonte si è trasferito al Trapani, nella Serie B italiana.

Di seguito il comunciato stampa:

"L'FC Lugano comunica, in accordo con il Genoa Calcio, squadra proprietaria del cartellino, il trasferimento in prestito di Nicola Dalmonte, esterno d’attacco classe 1997, al Trapani Calcio, squadra militante nella serie B italiana. A Nicola, che in questa prima parte di stagione ha collezionato 10 presenze in campionato e 4 in Europa League, condite con un gol nella trasferta di Basilea, i ringraziamenti per quanto dato alla causa bianconera e un in bocca al lupo per il proseguimento di carriera".

Tipress, archivio