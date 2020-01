Edimilson Fernandes infortunato: si teme per l'Europeo

MAINZ - Cattive notizie per Vladimir Petkovic e per la Nazionale rossocrociata. Edimilson Fernandes si è infortunato lunedì nel corso di un allenamento che stava svolgendo con il suo Mainz.

Secondo i primi accertamenti il 23enne vallesano lamenta un problema al menisco sinistro, ciò che renderà inevitabile un intervento chirurgico. Ancora non si conoscono i tempi di recupero ma si teme che possa saltare l'Europeo.

Brutte notizie anche per il cugino Gelson, infortunatosi anch'egli in allenamento al tendine di un'anca. Il giocatore dell'Eintracht Francoforte resterà out per un periodo di 3-4 mesi.