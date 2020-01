L'Inter risponde alla Juve: il Napoli di Gattuso va ko

NAPOLI (Italia) - È un'Inter che non ne vuole proprio sapere di far scappar via la Juventus. Così i nerazzurri hanno risposto per le rime al secco 4-0 inflitto nel pomeriggio da CR7 e compagni al Cagliari.

Sul difficile campo del Napoli la formazione di Antonio Conte ha fatto la voce grossa, vincendo per 3-1 grazie a una doppietta di Lukaku (14' e 33') e a un gol di Lautaro Martinez (62'). Inutile ai fini del risultato finale il gol del momentaneo 1-2 firmato da Milik (39').

Con questa affermazione l'Inter è tornata a braccetto della Juve in testa alla classifica a quota 45 punti, mentre il Napoli resta malinconicamente ottavo a soli 24.