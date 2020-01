Tris e show di CR7, la Juve stritola il Cagliari. Ibra non rialza il Milan

TORINO (Italia) - Un tempo senza reti, poi un cambio di passo travolgente che non ha lasciato scampo al Cagliari nel match della 18esima giornata. Impegnata allo Stadium contro la truppa di Maran, la Juve ha calato il poker imponendosi con un netto 4-0. Tripletta e show di Cristiano Ronaldo, a segno al 49', 67' e 82'. Il momentaneo 3-0 porta invece la firma di Higuain, entrato al 72' e autore di venti minuti di grande qualità. In classifica la Juve si porta a quota 45 punti, momentaneamente a +3 sull'Inter (in campo stasera contro il Napoli).

Pochissimi sorrisi invece per il Milan, fermato dalla Samp nel giorno del ritorno ed esordio-bis di Ibrahimovic. Di scena a San Siro, i rossoneri non sono andati oltre lo 0-0, con Donnarumma che ha evitato il peggio negando due volte il gol a Gabbiadini. Ibra, in campo dal 55', ci ha provato ma non è riuscito a rianimare il Diavolo, che doveva riscattarsi dalla batosta contro l'Atalanta.

Inarrestabile invece proprio la Dea, che dopo le cinque sberle al Milan ha strapazzato anche il Parma (5-0). Per i bergamaschi a segno anche Remo Freuler, autore del 2-0 al 34'. All'11' aveva aperto le marcature Gomez, mentre le altre reti della Dea portano le firme di Gosens (43'), e Ilicic (60', 73').

Nel lunch match da segnalare l'1-1 tra Bologna e Fiorentina. Avanti al 27' con Benassi, la Viola è stata raggiunta al 94' da Orsolini.

