Il "Gallo" affonda la Roma. Behrami sorride con il Genoa

ROMA (Italia) - È iniziato nel peggiore dei modi il 2020 della Roma di Fonseca, sopraffatta all'Olimpico dal Torino di Mazzarri. 2-0 il risultato finale in favore dei granata, avanti al 47' del primo tempo grazie a una zampata di Andrea Belotti. Nella ripresa, dopo numerose occasioni sciupate dai giallorossi, ancora il Gallo ha chiuso la contesa. Presentatosi dal dischetto per un penalty concesso per fallo di mano di Smalling, Belotti non ha fallito infilando anche il definitivo 2-0 all'86'. In classifica la Roma, quarta, resta ferma a quota 35 punti. Il Torino sale a 24.

Nel match delle 18 prezioso successo del Genoa, con mister Nicola che ha gettato nella mischia anche il neo-acquisto Valon Behrami dal 72'. I liguri, impegnati davanti ai proprio tifosi, hanno sconfitto 2-1 il Sassuolo (furioso per alcuni episodi arbitrali). Avanti con un rigore di Criscito al 29' e riacciuffati da Obiang già al 33', i rossoblù hanno trovato il gol decisivo grazie a Pandev all'86'. In classifica il Grifone sale a 14 punti, -1 dalla zona salvezza.

Giornata difficile infine per la SPAL, ultima della classe e battuta 2-0 in casa dal Verona (reti di Pazzini e Spepinski).

keystone-sda.ch (ELISABETTA BARACCHI)