Claudio Pizarro nell'occhio del ciclone per una... birra!

PHI PHI ISLAND (Thailandia) - Il Werder Brema, attualmente penultimo della classifica di Bundesliga (14 punti in 17 match), ha redarguito il proprio attaccante Claudio Pizarro, reo di aver postato sul suo profilo Instagram una fotografia giudicata non appropriata.

Come si può vedere dal post in allegato, il 41enne peruviano è stato immortalato con una birra in mano mentre si rilassa su una barca durante le sue vacanze natalizie alle Phi Phi Island, in Thailandia.

«Ogni giocatore ha il dovere di fare tutto il possibile per preservare il proprio corpo e ha l'obbligo di essere estremamente professionale», ha dichiarato coach Florian Kohfeldt alla stampa tedesca. «Ne parleremo sicuramente con il giocatore. Non mi interessa molto quali effetti questa situazione possa scatenare all'esterno, poiché personalmente ritengo più importante il segnale che può essere trasmesso all'interno. Non credo sia una cattiva idea andare in vacanza, abbronzarsi e rilassarsi. E in fondo la lattina di birra non è un grande problema. Bisogna però essere consapevoli che si rischia di trasmettere un messaggio non ottimale, soprattutto nei confronti dei giovani calciatori».

Dello stesso avviso anche il direttore sportivo Frank Baumann: «Si tratta di una fotografia inappropriata per la situazione in cui si trova la squadra».

Ricordiamo che Pizarro sta disputando la sua 24esima stagione da professionista e nella sua carriera ha conquistato 18 trofei con il Bayern Monaco - fra cui sei campionati e una Champions League - e uno con il Werder Brema (Coppa di Germania).

Visualizza questo post su Instagram Recargando baterías, 2020 allá vamos!! #energiasolar #phiphizarro Un post condiviso da CP14 (@claupiza14) in data: 29 Dic 2019 alle ore 9:45 PST

Keystone, archivio