Rodriguez, via dal Milan con la testa (anche) all'Europeo

MILANO (Italia) - Finito spesso nel mirino della critica con la maglia del fin qui deludente Milan, Ricardo Rodriguez potrebbe ben presto cambiare aria. Il giocatore rossocrociato, chiuso anche dalla presenza di Theo Hernandez, potrebbe fare le valigie in questa finestra di mercato per accasarsi in una squadra dove possa giocare con maggior continuità soprattutto in vista dell'Europeo.

Dall’estero arrivano importanti conferme a questo proposito, con il concreto interesse del PSV Eindhoven per il terzino elvetico, che gradirebbe la destinazione. Nello specifico è il "Telegraaf" a confermare l'interesse degli olandesi, pronti a sfidare una nutrita concorrenza di club tedeschi e francesi - come pure quella del Napoli - per accaparrarsi le prestazioni di Rodriguez. L'operazione andrà in porto? Affaire à suivre.

Keystone