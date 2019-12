Rodriguez non si presta

MILANO (Italia) – Ricardo Rodriguez potrebbe presto lasciare il Milan. Poco utilizzato da mister Pioli - come anche da Giampaolo a inizio anno – l'esterno rossocrociato non è infatti contento. E con lui non è soddisfatto Vlado Petkovic, che per l'Europeo punterà solo su giocatori con molti minuti nelle gambe.

Per non vedersi scavalcare nelle gerarchie della Nazionale, il 27enne spingerà per riuscire, nelle prossime settimane, a trovare una nuova sistemazione. La stampa italiana lo dà in uscita verso la Bundesliga (Schalke o Borussia Dortmund) o verso il Napoli. L'unico intoppo alla sua partenza è relativo... ai quattrini. Per rinunciare a Rodriguez il Milan non accetterà infatti prestiti (nemmeno con diritto di riscatto). Ha fatto il prezzo - chiede 15 milioni trattabili - ma punta a una cessione definitiva.

Keystone (foto d'archivio)