Lugano e Chiasso, lingua di fuori

LUGANO - Reduci dalle rispettive fatiche europee, Lugano e Young Boys si ritroveranno uno di fronte all'altro domenica pomeriggio per il 18esimo turno di Super League. L'ultima fatica dell'anno (a Cornaredo, ore 16) sarà anche la più impegnativa per i bianconeri i quali, per rimanere in piedi contro la prima della classe, dovranno superarsi. I gialloneri sono temibili ma non imbattibili (ko in due delle ultime tre trasferte), forti ma non perfetti. Fermarli? Non sarà impossibile; per riuscirci la truppa di mister Jacobacci dovrà però azzerare gli errori e mostrarsi cinica.

In Challenge League il Chiasso andrà invece a far visita all'Aarau (domenica, ore 15). Distratti dalle noiose voci riguardanti il Riva IV e fiaccati dalle ultime due sconfitte, i rossoblù sono con la lingua di fuori. Fare qualche punto in casa argoviese renderebbe meno amara la sosta e meno problematico il tentativo di risalita.

keystone-sda.ch / STF (SERGEY DOLZHENKO)