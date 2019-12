Ibra, messaggio al Milan? «Presto in Italia, in una squadra che deve vincere di nuovo»

MILANO (Italia) - Il nodo legato a Zlatan Ibrahimovic potrebbe ben presto essere sciolto. Sì perché lo svedese - dopo l'esperienza ai Los Angeles Galaxy - ha mandato un messaggio laconico, che lascia ben poco spazio ai dubbi...

«Arrivo presto in Italia, in una squadra che deve vincere di nuovo per rinnovare la propria storia, che è in cerca di una sfida contro tutti. Solo così riuscirò a trovare gli stimoli necessari per sorprendervi ancora. Come calciatore non si tratta solo di scegliere una squadra, ci sono altri fattori che devono quadrare. Anche negli interessi della mia famiglia. Ci vediamo presto in Italia», le sue parole in un'intervista a GQ.

Insomma quella rossonera sembra essere la pista più accreditata, anche se il Bologna di Sinisa Mihajlovic non ha smesso di credere nel colpaccio. Attenzione anche al Napoli...

