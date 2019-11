Prigionia agli sgoccioli per Granit Xhaka

LONDRA (GBR) – Granit Xhaka potrebbe presto tornare a vestire la maglia dell'Arsenal. Messo da parte, finito in cella (in senso figurato ovviamente), dopo la furiosa lite avuta con i tifosi nel momento della sostituzione contro il Crystal Palace, il centrocampista potrebbe infatti essere vicino al rientro.

Consumate settimane in purgatorio, il 27enne è parso vicinissimo a un'esclusione definitiva in vista del mercato di gennaio. Da buon gestore del gruppo – e da scafato uomo di calcio – Unai Emery si è però sbilanciato aprendo a un reintegro del rossocrociato. L'ex capitano è in fondo un uomo importante per la squadra e, soprattutto, giocando con costanza manterrebbe il suo valore in sede di trattativa.

«Adesso sta meglio, è più tranquillo, ed è pronto e determinato a riconquistare la fiducia dei tifosi - ha detto l'allenatore spagnolo riguardo a Xhaka – Dal canto nostro faremo di tutto per agevolare il suo rientro. La nostra porta è aperta».

Parole di facciata, per salvare l'investimento, o vero disgelo? Solo il tempo potrà dire quale tipo di futuro avrà Granit con i Gunners. Per evitare di forzare troppo la situazione, però, Emery pare intenzionato a far debuttare (nuovamente) lo svizzero solo lontano dall'Emirates. Il vero confronto con i fan è dunque stato rinviato.

keystone-sda.ch/ (LAURENT GILLIERON)