Cellino shock: «Balotelli è nero, sta lavorando per schiarirsi...»

BRESCIA (Italia) - Il sempre tanto discusso Mario Balotelli aveva saltato la trasferta del suo Brescia, impegnato ieri a Roma. Il motivo? Scarso impegno in allenamento. Questa la motivazione che ha portato l'allenatore Fabio Grosso a non portarlo con la squadra all'Olimpico.

Sulla questione è intervenuto anche il presidente del club Massimo Cellino con una dichiarazione shock che ha lasciato senza parole l'intero mondo del calcio e non solo: «Cosa devo dirvi su di lui? È nero, ma sta lavorando per schiarirsi e ha molte difficoltà... Mario dà forse più peso ai social che ai suoi valori da sportivo. Non l'ho preso per gli abbonamenti. Sta diventando un punto di debolezza per sovra-esposizione».

Keystone