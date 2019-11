Napoli, crisi senza fine: De Laurentis "sottrae" 2,5 milioni di euro ai suoi giocatori

NAPOLI (Italia) - Il dado è tratto. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha deciso di sanzionare i propri giocatori, i quali si erano ammutinati alla decisione del loro primo tifoso, rifiutando il ritiro dopo il match di Champions League contro il Salisburgo (1-1).

Stando a "La Gazzetta dello Sport", il numero uno partenopeo ha dato il consenso ai suoi collaboratori per procedere all’invio dei procedimenti disciplinari. Ogni calciatore dovrà sborsare fino al 25 per cento del proprio stipendio mensile lordo, mentre per Allan - il solo ad aver offeso il vice presidente Edo De Laurentiis, che stava cercando di convincere il gruppo a rispettare la volontà del padre - la richiesta sarà del 50 per cento (200 mila euro circa). Il montante totale, che verrà sottratto dalle buste paga, si aggira intorno ai 2,5 milioni di euro.

La strategia della società campana si articolerà in due fasi. La prima riguarderà l’istanza di arbitrato al Collegio Arbitrale, con tanto di richiesta di multa per violazione dell’accordo collettivo, mentre la seconda prevede un’azione legale. Quest'ultima verrà avviata per giusta causa per tutto ciò che riguarda la questione dei diritti d’immagine e del danno subito dal club con l’atto d’insubordinazione da parte della squadra.

Si preannuncia quindi un confronto molto duro che avrà delle conseguenze inevitabili al termine del campionato.



keystone-sda.ch/STF (Luca Bruno)