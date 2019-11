Inter d'assalto, Toro infilzato

TORINO (Italia) - Un'ottima Inter, concreta e cattiva, si è dimostrata più forte dei limiti di una rosa imperfetta (fuori Barella) e di un Torino svagato e sfortunato (presto fuori Belotti), centrando la sua quarta vittoria consecutiva in campionato. Il 3-0 finale ha permesso ai nerazzurri di rimanere in scia alla Juventus, nel pomeriggio impostasi in casa dell'Atalanta.

La temutissima sfida nella tana dei granata si è rivelata meno complicata del previsto per la Beneamata la quale, grazie al veloce gol di Lautaro Martinez (12') e alle difficoltà dei padroni di casa, ha presto preso in mano le redini dell'incontro. Il raddoppio di de Vrij poco dopo la mezzora ha poi levato intensità al confronto, permettendo agli uomini di Antonio Conte di gestire, rifiatare e... colpire con azioni estemporanee. Come quella che ha permesso a Lukaku di piazzare il 3-0 al 55', mandando definitivamente in archivio il match.

