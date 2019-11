C'è la sfida alla Georgia, i tre punti sono d'obbligo

SAN GALLO - Affrontare una partita che non vale solo tre punti, ma che serve per mettere una seria ipoteca per qualificarsi alla fase finale di Euro 2020, risulta semplice. Concentrazione e determinazione, infatti, in questi casi non mancano mai. Poi anche un pizzico di ottimismo non guasta; e questo sembra regnare nel clan svizzero.

Anche se l'incontro di questa sera a San Gallo con la Georgia (inizio ore 20.45) non è nato sotto una buona stella - Shaqiri, Embolo, Mehmedi, Zuber, Gavranovic, Klose, Schär, Drmic e Freuler, tutti convocati “abituali”, sono fuori per infortunio - Vlado Petkovic è convinto di poter contare su una squadra molto competitiva. Un gruppo nel quale hanno trovato spazio giovani emergenti, per un appuntamento da non sbagliare contro un avversario comunque da rispettare. Nel girone i georgiani sono riusciti a fermare Irlanda e Danimarca. Lo hanno fatto però tra le mura amiche. In trasferta hanno invece sempre faticato: all'andata, per esempio, i rossocrociati prevalsero 2-0. Sulla carta quindi, al Kybunpark (come pure lunedì in Gibilterra), la Svizzera non dovrebbe faticare. La Nazionale poi, nonostante in questo cammino europeo abbia perso qualche punto qua e là, negli ultimi anni le partite fondamentali per staccare il biglietto per una qualificazione non le ha mai steccate.

Ad aiutare la Xhaka e Co., ci sarà uno stadio pieno, i biglietti disponibili sono infatti andati esauriti già in prevendita. Quindi per la “Nati” non mancherà l’appoggio dei tifosi, un dodicesimo uomo che servirà per spingere verso la vittoria. Sperando che la neve, prevista sullo stadio sangallese, non arrivi per rovinare la festa.

keystone-sda.ch/STF (GIAN EHRENZELLER)