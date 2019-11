L'EuroLugano coglie un punto

SAN GALLO - Il Lugano ha conquistato il secondo punto in questa edizione di Europa League. La truppa di Jacobacci - con il tecnico che ha colto il secondo risultato utile consecutivo in altrettanti incontri sulla panchina bianconera, dopo il successo di Lucerna - ha pareggiato 0-0 a San Gallo contro gli svedesi del Malmö.

Per l'occasione l'allenatore dei ticinesi ha optato per l'inserimento di Holender come terminale offensivo al posto di Gerndt, supportato da Junior, Aratore e Bottani. La mossa si è rivelata quasi azzeccata poiché la squadra è scesa in campo pimpante e vogliosa di portare a casa il successo, ma - alla fine - è mancata soltanto la rete. Le occasioni capitate sui piedi dei vari Bottani, Holender e Vecsei non sono infatti andate a buon fine per un soffio. I bianconeri possono comunque ben sperare in vista delle prossime partite, l'avvento di Jacobacci ha riportato a Cornaredo quelle motivazioni che erano venute un po' a mancare negli ultimi mesi.

Dopo quattro turni disputati il Lugano occupa l'ultima posizione (2 punti) nel Gruppo B, dietro alle due capoliste Copenaghen (6) e Dinamo Kiev (6) - che hanno pareggiato 1-1 (reti di Stage da una parte e Verbic dall'altra) - e al Malmö (5).

LUGANO - MALMÖ 0-0

LUGANO: Baumann; Yao, Daprelà, Maric, Lavanchy; Vecsei, Custodio; Aratore, Junior, Bottani (56' Gerndt); Holender (81' Lovric).

keystone-sda.ch/ (Alessandro Crinari)