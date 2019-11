L'Inter è a un bivio: in Germania non può sbagliare

DORTMUND (Germania) - Nella serata odierna avranno luogo le prime partite valide per il quarto turno della fase a gironi di Champions League. Fra le altre squadre impegnate scenderanno in campo anche due italiane: Inter e Napoli.

I nerazzurri saranno di scena a Dortmund contro il Borussia dell'elvetico Favre e la sensazione è che la vincitrice di questo scontro diretto staccherà il pass per gli ottavi di finale. Le due squadre sono infatti appaiate con 4 punti e occupano la seconda posizione nel Gruppo F dietro alla capolista Barcellona (7).

Per l'occasione Antonio Conte dovrebbe poter fare nuovamente affidamento su Sensi, il quale giostrerà in mezzo al campo insieme a Barella e Brozovic. Sulle fasce agiranno presumibilmente Candreva e Asamoah. In attacco largo alla coppia Lautaro Martinez-Lukaku, mentre davanti ad Handanovic ci saranno Godin, Skriniar e De Vrij. I tedeschi dovranno invece forse fare a meno di Reus e a quel punto il terminale offensivo sarebbe Brandt.

Dal canto suo il Napoli, primo nel Gruppo E (7 punti), affronta in casa il Salisburgo e un successo permetterebbe ai partenopei di mettere la qualificazione al turno successivo in cassaforte. Coach Ancelotti dovrebbe affidarsi a Lozano e Milik in attacco, mentre a centrocampo largo a Callejon, Elmas, Ruiz e Insigne. Recuperato Manolas in difesa.

Questa sera:

E: 21.00 Liverpool(6)-Genk(1)

E: 21.00 Napoli(7)-Salisburgo(3)

F: 18.55 Barcellona(7)-Slavia Praga(1)

F: 21.00 Dortmund(4)-Inter(4)

G: 18.55 Zenit(4)-Lipsia(6)

G: 21.00 Lione(4)-Benfica(3)

H: 21.00 Valencia(4)-Lilla(1)

H: 21.00 Chelsea(6)-Ajax(6)

Domani

A: 21.00 PSG(9)-Bruges(2)

A: 21.00 Real(4)-Galatasaray(1)

B: 18.55 Bayern(9)-Olympiakos(1)

B: 21.00 Stella Rossa(3)-Tottenham(4)

C: 21.00 Atalanta(0)-Man. City(9)

C: 21.00 D. Zagabria(4)-Shakhtar(4)

D: 18.55 Lokomotiv(3)-Juventus(7)

D: 21.00 Leverkusen(0)-Atletico(7)

