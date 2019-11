La Viola non sfonda, pari amaro con il Parma

FIRENZE (Italia) – La Fiorentina è una delle grandi della Serie A? No, almeno stando al risultato dell'esame-Parma. Impegnati in casa contro i ducali, i viola non sono infatti riusciti a vincere, a mettere le mani sui tre punti.

Bucati da un contropiede di Gervinho nel primo tempo (40'), con una ripresa intensa sono stati in grado “solo” di risalire fino all'1-1 (Castrovilli al 67'). Niente di più, per un pareggio che ha impedito loro di agganciare almeno momentaneamente la Lazio in “zona-Europa”.

keystone-sda.ch/ (CLAUDIO GIOVANNINI)