«Rialzeremo la testa»

LUGANO - C'è molta frustrazione in casa bianconera dopo la brutta sconfitta casalinga con il San Gallo. Al termine della partita nessuno ha troppa voglia di parlare, ma alla fine Mijat Maric si è fermato a commentare l’ennesimo scivolone casalingo.

«Era l’avversario da evitare in questo momento - le prime parole del difensore luganese - È la squadra più in forma del campionato e lo si è visto in campo. Noi abbiamo lottato, cercando di dare il massimo, ma alla fine non è bastato. Creiamo tanto, ma il pallone non vuole entrare. Loro nel primo tempo hanno tirato tre volte, trovando due reti. Psicologicamente parlando, disputare la terza partita in sette giorni, non è stato evidente. Dover rincorrere il San Gallo è stato difficilissimo».

Ma cosa manca a questa squadra? «Difficile dirlo, non ci rimane che continuare a lavorare. Tutti i ragazzi danno l’anima, si gioca a tratti anche bene, ma mancano i risultati. Sarà importante mantenere la fiducia».

Avete qualcosa da rimproverarvi? «Sicuramente. Si commettono troppi errori e non sfruttiamo le occasioni che ci creiamo. Si può fare di più. Anche se con il senno di poi, tutto si può fare in modo diverso. L’impegno c’è, dobbiamo continuare a crederci, sono sicuro che riusciremo a rialzare la testa».

TiPress