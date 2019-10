A Ginevra per non perdere il treno: arriverà la reazione?

GINEVRA - Vietato sbagliare! Questo l'imperativo per la nostra Nazionale, impegnata stasera allo Stade de Genève nell’importantissima partita che la vedrà opposta all’Irlanda. Dopo il clamoroso passo falso di Copenaghen, non solo servirà una prestazione solida per tutti i 90 minuti, ma soprattutto i 3 punti. Una sconfitta o anche un pareggio metterebbero in discussione il cammino europeo della Svizzera. Invece con 3 vittorie la matematica presenza alla fase finale sarebbe certa. Dopo l'Irlanda Rodriguez e compagni affronteranno nell'ordine la Georgia a San Gallo venerdì 15 novembre e Gibilterra lunedì 18 novembre in trasferta.

Un programma non proibitivo, ma la “Nati” nel 2019 non sempre ha saputo convincere. Bisognerà voltare pagina, cercando di regalare a tutto il popolo elvetico una serata di grande calcio. Ci si aspetta chiaramente uno stadio ginevrino con il tutto esaurito: anche questa sera gli “Hopp Suisse” dovranno essere incessanti.

In passato l'undici di Petkovic, nei momenti di difficoltà, ha sempre saputo reagire trovando stimoli nuovi e mettendo in campo la giusta grinta. Soprattutto in attacco, dove nelle ultime uscite sono mancate cattiveria e concentrazione. Il gioco espresso in campo è piaciuto, ma non basta. I cali di tensione accusati molto spesso nelle fasi finali delle ultime partite dovranno essere cancellati.

Sulla formazione non sono attese grandi novità. Previsto in campo dal primo minuto Mbabu al posto di Lichtsteiner, mentre a sostituire il deludente Embolo ci sarà Drmic. Peccato che Freuler – nell'Atalanta sempre uno dei migliori – non trovi maggior spazio in questa nazionale.

keystone-sda.ch/ (GEORGIOS KEFALAS)