«Milan salvato dalla bancarotta»

MILANO (Italia) - Il Milan spera di trovare al più presto l'interruttore della luce. Il deludente avvio di stagione dei rossoneri ha indotto il club a cambiare allenatore già dopo sette giornate, sancendo di fatto l'ennesima scelta sbagliata di un club che - negli ultimi anni - ne ha azzeccate ben poche.

E così - al posto di un "confuso" Marco Giampaolo - è arrivato Stefano Pioli. Il suo sbarco a San Siro non ha per nulla convinto la piazza: «Non è stata una scelta presa a cuor leggero, ma l'abbiamo presa tutti insieme, mettendo il club prima di qualsiasi cosa - ha spiegato l’amministratore delegato rossonero Ivan Gazidis - Capiamo e condividiamo la frustrazione dei tifosi, ma stiamo intraprendendo un viaggio non facile e non possiamo ignorare la realtà».

L'a.d. del Milan non ha poi nascosto le difficoltà incontrate negli ultimi anni: «Abbiamo dovuto salvare il club dalla bancarotta, rischiavamo la serie D come accaduto al Parma, ma stiamo lavorando con professionalità e cuore per riportare il Milan su un sentiero positivo. Abbiamo ereditato debiti che ci hanno portato fuori dalle coppe».

Keystone