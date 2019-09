L'amore va e... viene, Neymar: «Sono qui per dare la mia vita al PSG»

PARIGI (francia) - In seguito al successo maturato in campionato contro il Bordeaux (1-0), l'attaccante del PSG Neymar - ancora una volta decisivo per la sua squadra, grazie al terzo sigillo siglato nelle ultime quattro partite - ha giurato fedeltà ai francesi. «Sono molto felice di poter aiutare il PSG e con i tifosi va meglio», ha analizzato il brasiliano. «È come con la fidanzata: a volte va male, ma con qualche carezza e molto amore si migliora la situazione. Sono qui per dare la mia vita al PSG».

Dopo un'estate turbolenta in cui Neymar voleva assolutamente lasciare il club per ritornare a Barcellona, la situazione sembra dunque essere migliorata. «Il PSG è la mia squadra e il mio obiettivo è quello di continuare a segnare per aiutare il club. Mbappé? È uno dei migliori giocatori del mondo e la sua velocità è straordinaria. Abbiamo un buon feeling sia in campo sia fuori(...)».

keystone-sda.ch/STR (Bob Edme)