Fuga, rosso e sofferenza, ma l'Inter vince ancora

GENOVA (Italia) - Sei successi uno dietro l'altro sono un bottino enorme. Un bottino che permetterà alla perfetta Inter di Antonio Conte di cominciare il derby d'Italia (domenica prossima a S.Siro) con un vantaggio di due punti sulla Juventus.

Per allungare la loro striscia di gioie, i nerazzurri hanno tuttavia dovuto soffrire più del previsto in casa della Samp. Assoluta padrona del gioco per 45', con Alexis Sanchez che ha timbrato la doppietta del momentaneo 2-0, la Beneamata si è complicata la vita nella ripresa. Il cileno ex United si è fatto espellere appena rientrato in campo (ammonito per simulazione, quando aveva già un giallo sul groppone) e i blucerchiati sono passati con Jankto (55'). A togliere le castagne dal fuoco alla capolista ci ha pensato Gagliardini, che al 61' ha piazzato il 3-1 definitivo.

keystone-sda.ch/ (Luca Zennaro)