Shaqiri ancora infortunato

LIVERPOOL (GB) - Non è un periodo felice per Xherdan Shaqiri. Il centrocampista offensivo elvetico si è infatti infortunato durante l'allenamento di ieri e non potrà prendere parte mercoledì sera al match di Coppa di Lega del suo Liverpool contro il Milton Keynes Dons (League 1).

Shaqiri lamenta un problema al polpaccio e la durata della sua assenza non è ancora stata resa nota. Questa notizia non è sicuramente positiva per la Nazionale svizzera che prossimamente disputerà due partite valide per le qualificazioni a Euro 2020, contro la Danimarca (12 ottobre) e l'Irlanda (15 ottobre).

keystone-sda.ch/STF (Gregorio Borgia)