EuroLugano, il cuore non basta: il City passa a Cornaredo

LUGANO - Serata intensa e ricca di emozioni per il Lugano di Stefania Maffioli, che a Cornaredo ha fronteggiato il Manchester City nell'andata dei 1/16 di finale della UEFA Women's Champions League.

Per le bianconere, all'esordio nella massima competizione europea, una serata indimenticabile, al di là del netto ko per 7-1 contro le ambiziose britanniche.

Diversi i valori in campo, col City costruito per vincere e composto unicamente da giocatrici professioniste, mentre le generose bianconere sono dilettanti che sudano e si allenano dopo giornate di lavoro.

Detto questo le ticinesi hanno tenuto testa al City per più di un'ora di gioco, arrivando anche all'intervallo sull'1-1 in virtù della rete di Stanway al 26' e l'eurogol di Dickerman per il Lugano (41').

Dopo il nuovo vantaggio ospite firmato da Mannion al 48' (rigore), il Lugano ha retto l'urto ancora per una ventina di minuti, prima di crollare sotto i colpi delle rivali. Bremer (66', 77') Weir (83', 94') e Beckie (85') hanno infatti portato lo score sul 7-1, rendendo decisamente severo il risultato finale.

Il ritorno, divenuto ormai quasi una formalità per le Citizens, è in programma in Inghilterra il prossimo 25 settembre (20.00).