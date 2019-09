Chiasso: in arrivo Philippe Senderos!

CHIASSO - In grave difficoltà in campionato - ultimo in classifica con soli 4 punti in 6 gare - il Chiasso ha messo a segno un importante colpo di mercato. Il club rossoblù potrà infatti contare sulla grande esperienza dell'ex nazionale elvetico Philippe Senderos che, in carriera, ha vestito le maglie di diversi club di spessore. Indosserà la maglia numero 6.

Ecco il comunicato del club momò

"Un altro colpo ad effetto per il mercato del FC Chiasso, che ha tesserato ufficialmente il difensore centrale Philippe Senderos, 34 anni.

L’esperto calciatore ginevrino, che ritorna in Svizzera dopo tre anni dalla sua breve esperienza al Grasshoppers, ha ricevuto in sede la casacca rossoblù numero 6. Senderos vanta un curriculum internazionale di grande prestigio: ha giocato in alcuni dei maggiori club della scena mondiale, come Arsenal, Milan, Valencia, Everton e Glasgow Rangers, mentre nella Nazionale rossocrociata ha collezionato ben 57 presenze (tra cui la partecipazione a due campionati del mondo, nel 2006 e nel 2010, e ad un campionato europeo, quello di Austria-Svizzera 2008) e 5 gol. Il difensore era svincolato dopo che nelle ultime due stagioni ha militato nella Major League Soccer americana con la maglia degli Houston Dynamo. Ora metterà a disposizione del gruppo di mister Stefano Maccoppi tutta la sua esperienza e solidità difensiva, già a partire dalla ripresa del campionato dopo la sosta".

Keystone (archivio)