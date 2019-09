Bendtner "il folle" avversario del Lugano

COPENAGHEN (Danimarca) – Fino a 20-22 anni, quando ancora indossava la maglia dell'Arsenal, era considerato potenzialmente un campione. Era considerato uno degli attaccanti più talentuosi e futuribili della sua generazione, un predestinato pronto a lasciare il segno nel pallone europeo. Tali promesse non sono tuttavia state mantenute.

Futuro avversario del Lugano in Europa League, Nicklas Bendtner ha infatti vissuto una carriera “solo” normale. Niente gol a valanghe né trofei a decine. Solo un po' di sfortuna, tanti trasferimenti e qualche gioia. Questo soprattutto perché il 31enne danese, punta fisica (194cm) ma per nulla maleducata con i piedi, ha sempre avuto una professionalità molto – ma molto – rivedibile. Gli allenamenti? Mai al massimo. La condotta fuori dal campo? Vediamo: è stato beccato ubriaco al volante, ha molestato e aggredito un tassista (si è strisciato nudo sull'auto), si è fatto fotografare praticamente senza vestiti mentre era intento a prendere la tintarella, ha usato i social per fare degli auguri “hot” alla ragazza di turno...

L'attaccante ex, tra le tante, di Juventus, Wolfsburg e Nottingham Forest, ha però avuto anche recenti bagliori sul campo da gioco. Al Rosenborg, dove ha collezionato 23 reti in 42 presenze, ha per esempio lasciato un buon ricordo. E il futuro? Bendtner ha ceduto alla corte del Copenaghen, con il quale parteciperà alla Superligaen e, soprattutto, all'Europa League. Primo match europeo? Il 19 settembre prossimo, al Telia Parken, contro i bianconeri di Fabio Celestini.

Keystone (foto d'archivio)