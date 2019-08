Il Milan fa il compitino: Brescia piegato di misura

MILANO (Italia) – Primo successo in campionato per il Milan, rialzatosi dopo il capitombolo di Udine battendo 1-0 il Brescia.

Ancora incapace di muoversi come voluto da mister Giampaolo, contro le Rondinelle il Diavolo ha messo insieme un lungo ma sterile possesso palla. È passato con Calhanoglu al primo (e per lungo tempo unico) guizzo e poi ha cercato di “allenarsi” in vista di scontri più impegnativi. Ne è così uscito un incontro lento, poco attraente, nel quale i rossoneri hanno tenuto in mano il pallino del gioco ma raramente sono riusciti a impensierire la difesa di un avversario ordinato. Per vivere un nuovo sussulto – Brescia offensivamente non pervenuto - gli spettatori hanno dovuto attendere gli ultimi minuti, quando Paquetá ha sfiorato il raddoppio fermandosi però al palo. I tre punti sono arrivati, il gioco no. Serve tempo, ma a pancia piena si può aspettare...

keystone-sda.ch/STF (Luca Bruno)