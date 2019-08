Tutto in una notte: l'YB si gioca l'accesso alla Champions

BELGRADO (Serbia) - Questa sera a Belgrado Stella Rossa e Young Boys ripartiranno dal 2-2 dell’andata, scaturito mercoledì scorso allo Stade de Suisse. In 90’ (o forse 120') serbi e bernesi si giocheranno la sempre appetitosissima qualificazione alla fase a gironi di Champions League. In palio – oltre al prestigio di essere tra le 32 meraviglie del calcio europeo – ci sono poco più di 15 milioni di euro garantiti dall'Uefa che, per una “piccola” come l'YB, sono oro colato. Uscire questa sera, e prendere l'ascensore che porta all'Europa League, vorrebbe dire incassarne “soltanto” 5.

La Stella Rossa è una squadra in piena salute che ha iniziato il campionato serbo con il piede pigiato sull'acceleratore, raccogliendo quattro vittorie in altrettante partite e realizzando nove reti a fronte delle sole due incassate. In questo senso l'YB non ha nulla da invidiare ai rivali visto che, nelle prime giornate di Super League, sono giunte quattro vittorie e un pareggio. C'è un precedente tra le due compagini: nella stagione 2004/2005 – proprio nei preliminari di Champions – a Belgrado i gialloneri vennero battuti per 3-0, dopo che a Berna il match d'andata si chiuse come in questa occasione sul 2-2. La speranza è che 15 anni dopo la musica possa essere diversa per la formazione elvetica. Tra preliminari di Champions e campionato la Stella Rossa ha all'attivo 5 vittorie e 1 pareggio nelle sei gare disputate sin qui davanti ai suoi tifosi.

In vista dell'incontro di questa sera la formazione di Gerardo Seoane dovrà giocoforza prendersi dei rischi, visto che per accedere ai gironi servirà o una vittoria oppure un pareggio superiore al 2-2... Per cercare di spuntarla serviranno dunque attenzione difensiva, ma anche un pizzico di sfrontatezza offensiva.

