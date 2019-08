La Fiorentina piazza il colpo Ribery

FIRENZE (Italia) - Colpo ad effetto della Fiorentina di Commisso e mister Montella, pronta ad ingaggiare il francese Franck Ribery, attualmente svincolato dopo una "vita" (di successi...) al Bayern Monaco.

Quello che sembrava solo un rumors di mercato sta diventando realtà, con il giocatore atteso probabilmente già domani per le visite mediche e firmare un biennale da 4 milioni a stagione. «Pronto per una nuova sfida», ha scritto su Instagram Ribery, che con i bavaresi - in 12 stagioni - ha vinto la bellezza di 9 campionati, una Champions League, un Mondiale per club, una Supercoppa europea, 6 coppe di Germania, 5 Supercoppe di Lega e 1 Coppa di Lega.