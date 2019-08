«Cristiano Ronaldo è un egoista, passava le giornate allo specchio»

TORINO (Italia) - C'è chi lo ama e chi no. Professionista esemplare e campionissimo con ben 5 Palloni d'Oro nella sua bacheca personale, Cristiano Ronaldo è una macchina da gol che cura in maniera maniacale la propria forma fisica.

Fenomenale in campo, CR7 è sovente criticato dai suoi detrattori per alcuni aspetti che piacciono meno, come l'eccessiva preoccupazione per la sua immagine. A questo proposito Diego Forlan, ex attaccante uruguaiano che ha giocato con Ronaldo nella stagione 2003/04 allo United, non ha usato parole dolci per descriverlo.

«Cristiano Ronaldo era un egocentrico e un egoista nello spogliatoio, non era come Beckham. Voleva stare sempre vicino a uno specchio e passava l’intera giornata a guardarsi - ha spiegato Forlan al "Mirror" - Inoltre davanti allo specchio era tremendo... Beckham era più naturale, sono diversi. Cristiano è tutto più lavorato. Beckham usciva spettinato e stava bene, l’altro non l’ho mai visto spettinato...».