Balotelli: è fatta con il Brescia, ma salterà le prime 4

BRESCIA (Italia) - Mario Balotelli riparte dalla Serie A. Dopo le esperienze a Nizza e Marsiglia, l'attaccante della nazionale italiana si legherà al Brescia. Niente Flamengo, dunque, per Supermario.

I suoi nuovi tifosi dovranno pazientare qualche settimana prima di ammirarlo. Come mai? Nell'ultima giornata della scorsa Ligue 1 Balotelli ha rimediato un'espulsione diretta all'87' nella sfida contro il Montpellier per un brutto fallo su Congré. Il giudice sportivo gli aveva poi affibbiato quattro turni di squalifica, validi anche in caso di cambio di campionato. Il probabile esordio è pertanto fissato per il 25 settembre contro la Juventus di CR7.

A Brescia il 29enne firmerà nelle prossime ore un contratto triennale a un milione di euro fissi, che potrebbero diventare 3 in caso di raggiungimento di bonus.

