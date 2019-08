Mattia El Hilali via dal Chiasso

CHIASSO - Il Chiasso ha reso noto di aver raggiunto un accordo con la società italiana A.S. Gubbio (Serie C) per la cessione definitiva del centrocampista Mattia El Hilali. Come da regolamento, il calciatore El Hilali verrà tolto dal contingente entro il 30 settembre 2019.

Il club rossoblù ha tenuto a "ringraziare Mattia per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori fortune professionali".

FC Chiasso