Lichtsteiner: Buffon e quel paragone con le nostre mucche

TORINO (Italia) - Attualmente svincolato dopo una stagione difficile all'Arsenal, Stephan Lichtsteiner sta aspettando l'occasione giusta. Una squadra nella quale mettere a disposizione grinta ed esperienza.

«L'Arsenal? È stata l'esperienza che desideravo - le parole del calciatore elvetico a "tuttojuve" - Per pochissimo non abbiamo raggiunto il quarto posto e all'ultimo atto abbiamo perso la finale di Europa League con il Chelsea. Purtroppo non abbiamo raggiunto i nostri obiettivi ed è ancor oggi difficile da digerire. Negli ultimi due mesi abbiamo sbagliato troppo e gli errori, in un campionato difficile come quello della Premier, li paghi sempre».

Un'icona della Juventus aveva lasciato i bianconeri nel tuo stesso giorno, ma come spesso succede "certi amori non finiscono"... «Quella di Gigi è davvero una bellissima storia che spesso succede solo nel calcio. Una Juve senza Buffon e come la Svizzera senza le mucche. Sono felice per entrambi, sono sicuro che farà bene».

Sui motivi che l'hanno spinto a lasciare la Juve Lichtsteiner si è espresso così: «Avevo bisogno di una nuova esperienza, di una nuova sfida e a Torino non mi sentivo più al 100% parte del progetto».

Keystone (archivio)