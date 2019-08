Messi, che stangata: tre mesi di squalifica

BUENOS AIRES (Argentina) – La già turbolenta storia d'amore tra Lionel Messi e l'Argentina – intesa come nazionale – si è arricchita di un nuovo controverso capitolo.

In seguito alla delusione di Copa America, con la rabbia per la sconfitta in semifinale contro il Brasile e le botte nella finalina contro il Cile, la Pulce aveva pubblicamente accusato di corruzione la Federazione sudamericana. Episodi controversi e il rosso preso per la lite con Gary Medel avevano fatto perdere le staffe al fenomeno del Barcellona, che aveva saltato la cerimonia di premiazione e attaccato duramente gli organizzatori della manifestazione. Per tale comportamento, il 32enne ha rimediato una squalifica di tre mesi (e 50'000 dollari di multa). Periodo durante il quale non potrà vestire la maglia albiceleste nei match contro Cile, Messico e Germania.

Keystone (foto d'archivio)