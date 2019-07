Un grande Basilea stende il PSV e passa il turno

BASILEA - Il match di ritorno fra Basilea e PSV Eindhoven - valido per il secondo turno preliminare di Champions League - ha sorriso ai renani. La truppa di Koller si è infatti imposta 2-1 al St. Jakob Park e - in virtù del 2-3 rimediato in terra olandese all'andata - si è così qualificata per il turno successivo.

Mancano dunque soltanto due sfide ai renani - contro gli austriaci del Lask Linz - per disputare la fase a gironi della coppa dalle grandi orecchie. In caso di sconfitta però, il Basilea giocherebbe comunque l'Europa League, visto che la perdente del terzo turno preliminare di CL viene inserita automaticamente nel tabellone principale di EL.

Per la cronaca gli eroi dell'incontro sono stati Comert (8') e Van Wolfsvinkel (68'). Inutile ai fini del risultato il momentaneo pareggio di Bruma (23').

Passano il turno anche l'APOEL Nicosia di Paolo Tramezzani e Dragan Mihajlovic - 3-0 al Sutjeska grazie alla tripletta di Pavlovic - e la Dinamo Zagabria di Mario Gavranovic (3-0 alla Saburtalo Tbilisi).

